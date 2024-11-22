الامارات | رسوم رقمية لفيروز في عيدها الـ 90

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجز الفنان التشكيلي اللبناني، منصور الهبر، لمناسبة العيد الـ90 لمولد المغنية اللبنانية الكبيرة فيروز، مجموعة رسوم رقمية نُشرت، تمثل «سفيرة لبنان إلى النجوم» بالاستناد إلى صور لها، وتنتمي إلى نوع الفن الشعبي (بوب آرت).

وترتكز هذه الرسوم على صور لفيروز، اشتغل عليها الهبر فنياً بوساطة برنامج التقنيات الرقمية، وأحد هذه الأعمال لقطة واحدة لوجه النجمة اللبنانية بـ90 نسخة صغيرة متفاوتة الألوان، بعدد سنوات عمر الفنانة المولودة في 20 نوفمبر 1934، بحسب سجلات القيد.

ويُعدّ الفنان الأميركي، التشيكي الأصل، آندي وارهول، رائد هذا النوع من الأعمال، واشتهر برسوم بهذا الأسلوب للنجمة مارلين مونرو.

وتجاوزت شهرة فيروز حدود لبنان منذ خمسينات القرن الـ20، وجذبت معجبين من كل أنحاء العالم، وتُعدّ من آخر جيل الكبار في العصر الذهبي للموسيقى العربية في القرن الـ20.

ورغم ابتعاد فيروز كلياً عن الأضواء منذ سنوات وتوقفها عن إحياء حفلات، لايزال صوتها الاستثنائي، باعتراف خبراء عالميين، يرافق ملايين الأشخاص عبر العالم، وهي التي غنّت للحب والوطن والحرية والقيم.

وشكّلت فيروز، مع المؤلفين الموسيقيين الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، اعتباراً من مطلع الخمسينات، ثلاثياً بات نتاجه الفني جزءاً لا يتجزأ من تراث لبنان، من خلال مجموعة واسعة من الأعمال الغنائية والمسرحية والأفلام السينمائية التي جمعت بين الألحان الشرقية والفولكلور اللبناني والأنغام الغربية.