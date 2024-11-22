شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه البنك الأهلى فى انطلاقة الجولة الثالثة للدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق البنك الأهلي نظيره بيراميدز في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى nile هذا الموسم.

يحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من تعادل وانتصار، بينما يأتي البنك الأهلي بالمركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري بعد مرور جولتين، وذلك برصيد نقطة واحدة بعد تعادل وهزيمة.

يعود طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، لقيادة الفريق من أرض الملعب، بعدما قاده من على مقاعد البدلاء، في مباراة فاركو الأخيرة، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها لمباراة واحدة، عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما استعد بيراميدز لهذه المباراة بشكل جيد واستغل فترة التوقف على الوجه الأمثل، سعيا للدخول في صراع صدارة الدوري، مع الاتحاد السكندري والأهلي اللذان يحتلان المركز الأول والثاني ويصطدمان ببعضهما الليلة.