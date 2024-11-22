شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يقترب من العودة لتدريبات سيراميكا بعد التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب سعد سمير مدافع فريق سيراميكا، من العودة لتدريبات الفريق بعد التعافى من الإصابة الأنكل التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام الأهلى في السوبر المحلى الذى أقيم في الإمارات، وحصد لقبه المارد الأحمر.

ويختتم سعد سمير برنامجه التأهيلى من إصابة الأنكل، ليقترب من العودة لتدريبات فريق سيراميكا الذى يستعد لمواجهة حرس الحدود في الجولة الثالثة من دورىnile المقرر لها الأحد المقبل.

وارتبط اسم سعد سمير في الآونة الأخيرة بالرحيل إلى الدورى الليبى بعد حضوره مباراة اعتزال نجم النصر الليبى خالد حسين بعد تلقيه دعوة من اللاعب أمام الزمالك.

وينتهى عقد سعد سمير مع سيراميكا في نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأى نادٍ في شهر يناير المقبل، ليحسم اللاعب مصير هذه العروض الليبية بعد معرفة موقفه من سيراميكا.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة حرس الحدود الأحد المقبل، في إطار الجولة الثالثة من دورى nile لهذا الموسم، على استاد حرس الحدود بالإسكندرية.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب دورى nile برصيد 3 نقاط جمعها من مباراتين، فاز في واحدة وخسر الأخرى، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.