الدعوات بهلاك اليهود وإسرائيل تغلق المساجد في هولندا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أمستردام: من هولندا (في الصباح) أتى قرار "الجنائية الدولية" بإصدار مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو باعتباره "مجرم حرب"، ومن هولندا (في المساء) صوت مجلس النواب الهولندي على إغلاق المساجد التي تروج لتدمير اليهود وإسرائيل، وترتفع بها الدعوات بهلاكهم، وهو أمر معتاد في غالبية مساجد العالم.

وأقر مجلس النواب أيضًا اقتراحًا لإنشاء مشروع قانون لمعاقبة معاداة السامية بشكل أكثر صرامة، كما قوبل مقترح بمنع مشاركة الأندية والمنتخبات الإسرائيلية في المسابقات الكروية الأوروبية بالرفض.

ووفقاً لصحيفة "دي تيليغراف" الهولندية، كشف مجلس النواب الهولندي ، الثلاثاء، عن أنه صوت لصالح اقتراح يدعو إلى إغلاق المساجد التي تدعو إلى تدمير إسرائيل.

وتأتي الجلسة العامة وسط نقاش كبير بين المسؤولين والمشرعين الهولنديين في أعقاب الهجمات على الإسرائيليين في أمستردام في وقت سابق من هذا الشهر.

"تم تمرير مشروع القانون الخاص بإغلاق المساجد والمؤسسات السلفية التي تدعو إلى تدمير الشعب اليهودي وإسرائيل" بأغلبية 91 صوتًا مقابل 58.

وقدم جيرت فيلدرز، وكارولين فان دير بلاس، وكلاوديا فان زانتن مشروع القرار، الذي ينص على أنه "نظراً لتزايد معاداة السامية والتحريض على معاداة السامية ، وهو ما أدى إلى مطاردة اليهود، فإن القرار يدعو الحكومة إلى إغلاق المساجد والمؤسسات السلفية التي تروج لفكرة تدمير الشعب اليهودي وإسرائيل".

وجاء على لسان فان دير بلاس عبر موقع X: "بهذا، نتخذ خطوة قوية في مكافحة معاداة السامية وحماية المجتمع اليهودي".

حزمة اقتراحات تتعلق بالتصدي لمعاداة السامية

ووصف فيلدرز التصويت بأنه "تاريخي"، وقالت فان زانتن إنها "سعيدة للغاية بتبني اقتراحنا بإغلاق المساجد التي تروج للكراهية وتحرض على العنف"، كما تم تمرير عدة اقتراحات أخرى تتعلق بمعاداة السامية واليهود.

ويتضمن ذلك ما يلي:

- تعزيز إدراج المنظمات التي تنشر تدمير الشعب الإسرائيلي ودولة إسرائيل على قائمة العقوبات الوطنية للإرهاب.

- فرض امتثال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 500 ألف متابع لقانون الإعلام.

- نشر ضباط شرطة إضافيين والمزيد من التمويل لمواقع النصب التذكارية اليهودية مثل معسكر اعتقال ويستربورك.

- تغطية التكاليف الإضافية المتعلقة بأمن المجتمع اليهودي.

- منح الشرطة المزيد من الوصول إلى التحقيقات السرية لمجموعات تيليغرام.

- حظر صامدون والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أقرب وقت ممكن.

- تشديد إطار التقييم لشهادات سلوك سائقي سيارات الأجرة المذنبين بمعاداة السامية.

وأقر مجلس النواب أيضًا اقتراحًا لإنشاء مشروع قانون لمعاقبة معاداة السامية بشكل أكثر صرامة، كما رفض مجلس النواب اقتراح النائب فان بارل بمنع الفرق الإسرائيلية لكرة القدم من المشاركة في المسابقات الأوروبية.