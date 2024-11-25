صلاح يشعر أنه "خارج" ليفربول "أكثر من داخله" نتيجة عدم التقدم بعرض لتمديد عقده

الرياص - اسماء السيد - لندن : أبدى الهداف المصري محمد صلاح خيبة أمله بسبب فشل ليفربول في تقديم عقد جديد له ويعتقد أنه "خارج" النادي الذي تصدر ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم "أكثر من داخله"، وذلك مع اقترابه من نهاية عقده الحالي.

ينتهي عقد اللاعب البالغ 32 عاما والذي سجل 12 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، الصيف المقبل ولم يتقدم ليفربول حتى الآن بعرض لتمديده رغم أنه ما زال الرقم الصعب في "الحمر" وأبرز دليل على ذلك تسجيله الأحد ثنائية في الفوز على ساوثمبتون 3 2، ما أبعد فريقه في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

والتصريح الذي خرج به صلاح بعد الفوز على ساوثمبتون يوحي بأن المصري الذي وصل إلى "أنفيلد" في 2017 وفاز مع "الحمر" بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز، قد يغادر مجانا الصيف المقبل.

وقال صلاح "وصلنا تقريبا إلى كانون الأول/ديسمبر ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي. أنا على الأرجح في الخارج (خارج النادي) أكثر من الداخل"، مضيفا "كما تعلمون، أنا متواجد في النادي منذ أعوام. لا يوجد ناد مثل هذا. لكن في النهاية الأمر ليس بيدي".

صلاح هو أحد ثلاثة لاعبين أساسيين يدخلون قريبا في الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم مع ليفربول، إذ ينتهي عقدا الهولندي فيرجيل فان ديك وترنت ألكسندر أرنولد في نهاية الموسم أيضا.

وسيكون الثلاثة أحرارا في التحدث إلى أي أندية في كانون الثاني/يناير إذا لم يوقعوا على تمديد قبل ذلك.