شكرا لقرائتكم خبر *الحسام للسياحة" تطلق هويتها الجديدة وتعلن عن استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق رؤية 2030* ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة "الحسام" عن تدشين عصر جديد يمثل استراتيجية متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها واستهداف شريحة أوسع من العملاء، حيث تتميز الهوية الجديدة للشركة بأنها تجسد حفاوة الترحيب وكرم الضيافة الذي يتميز به المجتمع السعودي، بالإضافة إلى التمسك بالثقافة السعودية وإرثها العريق.

وأوضح عبد العزيز خوقير، مدير عام شركة الحسام ونائب رئيس قطاع الحج والعمرة بشركة سياد القابضة: "أن الحسام تشهد عصرًا جديدًا ومرحلة مميزة جاءت نتيجة خبرة طويلة لأكثر من 65 عامًا، مؤكدًا أن المرحلة القادمة سوف تشهد تنويع في الخدمات بما يتوافق مع رؤية وأهداف الشركة،

وقال "نحرص على دمج تراثنا في هويتنا الجديدة ونظهر منهجيتنا الطموحة التي تترك انطباعًا فريدًا لا يُنسى لدى عملائنا"، مؤكدًا على الدور الكبير لشركة "الحسام" كواحدة من شركات سياد القابضة، مبديًا سعادته بالإعلان عن هوية الحسام الجديدة ومتمنيًا أن تكون انطلاقة قوية نثبت بها استمرار الريادة في القطاع السياحي.

وفي بيان لها أوضحت الشركة أنها تستهدف خلال الفترة القادمة العمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاع السياحة، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لشركات السياحة وتمكين البرامج والأنشطة الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى خدمات الحج والعمرة، وذلك بتقديم خدمات شاملة، وتنظيم الرحلات السياحية إلى مختلف الوجهات داخل المملكة.

وأكدت أنها وفق استراتيجيتها الجديدة سوف تسخر إمكانياتها لخدمة العملاء والأفراد بشكل مباشر، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للشركات السياحية في مختلف بلدان العالم، مشيرة إلى أنها تتعامل الشركة مع وكلاء السفر والشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم سواء كانت بهدف الحج أو العمرة أو السياحة الداخلية أو الدراسة أو العلاج.

وأشارت إلى أنها تهتم بتصميم مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تؤكد على الثقافة السعودية، وتساعد عملاءها في إصدار التأشيرات والإقامة، حجز الفنادق والانتقالات داخل السعودية، وتنظيم الجولات السياحية عبر برامج مصممة باحترافية عالية، مبينة أن من أهم ما يميز "الحسام" هو تقديم الخدمات الأرضية التي تضمن للزوار الشعور بالراحة والمساعدة في كل خطوة يخطونها.

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