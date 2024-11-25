حمية: أعمال جرف الثلوج من قبل المراكز التابعة للوزارة مستمرة في المناطق الجبلية

أكّد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تصريح، أنّ "أعمال جرف الثّلوج من قبل المراكز التّابعة لوزارة الأشغال العامّة والنّقل، مستمرّة في المناطق الجبليّة، لإبقاء الطّرقات سالكة"، وطلب من الجميع "التّقيّد بإرشادات قوى الأمن الدّاخلي، حفاظًا على السّلامة العامّة".

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