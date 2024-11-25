أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على طريق البص- قضاء صور، أدّت إلى سقوط ستّة شهداء، وتمّ رفع أشلاء سيتمّ تحديد هويّة صاحبها بإجراء فحوص الحمض النّووي، إضافةً إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 6 شهداء وأشلاء و4 جرحى في الغارة الإسرائيلية على طريق البص- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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