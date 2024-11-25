تكنولوجيا: تسريبات Moto G 5G (2025): كاميرات ثلاثية وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد موتورولا لإطلاق الجيل الجديد من هاتفها الاقتصادي الداعم لشبكات 5G، Moto G 5G (2025). وفقًا لتقرير من 91mobiles، استنادًا إلى تسريبات Steve Hemmerstoffer (OnLeaks)، تظهر ملامح واضحة لما يمكن أن يقدمه هذا الجهاز القادم.

سيأتي Moto G 5G (2025) بتصميم مألوف، حيث يتضمن شاشة مسطحة وإطارًا سفليًا أكثر سماكة بقليل، مع الحفاظ على مستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب ومقبس سماعة الرأس بحجم 3.5 ملم.

أجرت الشركة تحسينات ملحوظة على وحدة الكاميرا الخلفية، حيث أصبحت تحتوي على ثلاث كاميرات داخل وحدة مربعة الشكل، مما يشير إلى تطور في أداء الكاميرا.

من المتوقع أن يحتفظ الجهاز بشاشة بحجم 6.6 بوصة مثل الطراز السابق، مع تحسينات متوقعة في الأداء بفضل معالج أفضل وقدرات ذاكرة وصول عشوائي محسنة. من المرجح أن يضم الجهاز بطارية أكبر تدعم الشحن السريع بشكل أفضل.

أبرز التحسينات في طراز 2025 تتعلق بالكاميرا الثلاثية. رغم غياب تفاصيل دقيقة حول المستشعرات، تشير التوقعات إلى إضافة عدسة فائقة الاتساع إلى التشكيلة.

بالنسبة للطراز السابق Moto G 5G (2024)، جاء بمواصفات شملت شاشة HD+ LCD بحجم 6.6 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، مستشعر بصمة جانبي، وظهر مقاوم للماء بلمسة من الجلد النباتي. تضمنت المواصفات:

الأداء: معالج Snapdragon 4 Gen 1، وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت مع 4 جيجابايت إضافية من الذاكرة الافتراضية، وسعة تخزين 128 جيجابايت بتقنية UFS 2.2.

البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 18 واط

الكاميرات: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

من المتوقع أن تطلق موتورولا هاتف Moto G 5G (2025) بجانب Moto G Power 5G (2025). ومع ذلك، لا تزال إمكانية توفر هذه الأجهزة في السوق الهندية غير مؤكدة.

المصدر