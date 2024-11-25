تكنولوجيا: Aoostar تكشف عن Godx Mini PC بمعالج Ryzen 9 6900HX ورسوميات Radeon RX 6600 LE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Aoostar عن جهاز الألعاب الجديد Godx Mini PC، الذي يجمع بين الأداء القوي والحجم الصغير. يتميز Godx بمعالج AMD Ryzen 9 6900HX ووحدة معالجة الرسوميات Radeon RX 6600 LE، مما يوفر أداء ينافس وحدات التحكم مع إمكانية تشغيل ثلاث شاشات بدقة 4K ومعدل تحديث 120 هرتز.

يشغل الجهاز الألعاب بسلاسة، مثل PUBG بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وNaraka: Bladepoint بمعدل 78 إطارًا في الثانية، وDOTA 2 بمعدل 123 إطارًا في الثانية، وكل ذلك بدقة 1080 بكسل. لضمان التبريد، جهزت Aoostar الجهاز بنظام Glacier 3.0، الذي يضم مراوح مزدوجة وسبعة أنابيب حرارية، مما يضمن كفاءة في التحكم بالحرارة مع تقليل الضوضاء.

كما زودت الشركة Godx بعدة منافذ، تشمل USB، وHDMI، وDisplayPort، بالإضافة إلى منفذ 2.5 جيجابت إيثرنت، ما يجعل توصيل الأجهزة الطرفية والشاشات متعددًا وسهلًا. يدعم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت من نوع DDR5-4800، مع فتحتي M.2 PCIe 4.0 لترقية التخزين.

يتوفر Godx بثلاثة خيارات تناسب مختلف الاحتياجات. يبدأ سعر الطراز الأساسي من 529 دولارًا، بينما يبلغ سعر الطراز المتوسط 609 دولارًا مع 16 جيجابايت من RAM و512 جيجابايت من التخزين. أما الطراز الأعلى، الذي يضم 32 جيجابايت من RAM و1 تيرابايت من التخزين، فيكلف 679 دولارًا فقط.

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