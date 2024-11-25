شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام وإحصائيات من اليوم الأول للجولة التاسعة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات اليوم الأول للجولة التاسعة من دورى المحترفين الذى أقيم أمس عن فوز طنطا خارج ملعبه على الداخلية بهدف دون مقابل ليرتفع رصيد أبناء السيد البدوى إلى 9 نقاط فى المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 8 نقاط فى المركز السابع عشر.

كما واصل وادى دجلة نتائجه الجيدة بالفوز على سبورتنج بهدف دون مقابل ليعتلى صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 9 نقاط في المركز الثانى عشر ، في الوقت الذى تعادل فيه كهرباء الإسماعيلية مع السكة الحديد سلبيا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.



وجاءت باقى النتائج على النحو التالى تعادل منتخب السويس على ملعبه مع بروكسى بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ، كما فاز وى على رايه بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 18 نقطة.



وشهدت المباريات الخمس عددا من الظواهر والأرقام نرصدها في التقرير التالى:

• وادى دجلة يؤمن الصدارة



ابتعد وادى دجلة بصدارة جدول الترتيب بعدما نجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه على سبورتنج بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 20 نقطة وينتظر نتائج اليوم.

• وى يصعد للوصافة



استطاع وى تحت قيادة عمرو أنور الصعود لوصافة جدول الترتيب للمرة الأولى مستفيدا بفوزه على راية بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 18 نقطة بعدما نجح في تحقيق عدد من الإنتصارات المتتالية جعلته يدخل في زمرة الأندية التي تنافس على الصعود للممتاز.

• طنطا يحقق فوزه الثانى



نجح فريق طنطا في تحقيق فوزه الثانى مع خالد عيد الذى تولى المهمة من أربعة أسابيع استطاع فيها تحقيق فوزين وتعادلين وهو ما رفع رصيد أبناء السيد البدوى إلى 9 نقاط وابتعد عن منطقة الهوط بعدما كان يحتل المركز الأخير.

• السويس وبروكسى محلك سر



تعادل منتخب السويس وبروكسى بهدف لمثله ليصبح الفريقان محلك سر بعد تغيير أبناء الغريب للجهاز الفني بقيادة أحمد عبد المقصود والتعادل مع جهاز فنى من أبناء النادى.

• السكة الحديد يحقق أول نقطة مع المزين



استطاع السكة الحديد مودرن من تحقيق أول نقطة مع مدربه الجديد أيمن المزين عقب تعادله سلبيا مع كهرباء الإسماعيلية وأضاعوا ضربة جزاء كانت كفيلة بالخروج بالثلاث نقاط.