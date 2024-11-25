شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: التركة ثقيلة بعد رحيل إيهاب جلال وسنبذل جهودنا لإسعاد جماهير الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

تحدث حمد إبراهيم ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ، عن توليه المهمة خلفًا للراحل إيهاب جلال مدرب الدراويش السابق.

وقال حمد إبراهيم، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "تسلمت المهمة بعد الراحل إيهاب جلال وهي تركة ثقيلة، والأمر كان ثقيلًا علينا وعلى اللاعبين، لكنه أمر الله وكنا راضين بقضائه".

وأضاف مدرب الدراويش، "تحدثت مع اللاعبين من أول يوم وأخبرتهم أننا سنعمل مع هذه المجموعة فقط ولن ننظر لإيقاف القيد، وبدأت بالمجموعة التي معي وكان هدفنا خلق بعض الدوافع وليكون لديهم ثقة".

وتابع حمد إبراهيم، "كان هدفي أن يمتلك اللاعبين الثقة وألا يشعروا بوجود نواقص وأن يثقوا فى أنفسهم، ونحن الفريق الوحيد فى الدوري الذي يُعاني من إيقاف القيد".

وأكمل مدرب الإسماعيلي، "مجلس الإدارة يبذل كل جهوده ومحاولاته من أجل رفع إيقاف القيد وأتمنى أن يكون هناك شيئًا جديدًا، وحتى لو استمررنا هكذا فسنقدم كل ما لدينا من أجل الإسماعيلي".

واختتم حمد إبراهيم، "الإسماعيلي اسم كبير وأي مدرب يأتي يعلم أن الجمهور سيطالبه بأكبر النتائج بسبب اسم النادي وتاريخه حتى لو بلاعبين صغار، ونقدم كل ما لدينا وما يريده الله سيكون".