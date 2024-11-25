شكرا لقرائتكم خبر عن مدة غياب ناصر ماهر عن الزمالك بعد شد العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولى الزمالك إصابة ناصر ماهر بشد فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، وإجهاد عضلي شديد، تعرض خلالها مشاركته مع الفريق امام المصري بالجولة الثالثة من بطولة الدورىو تغيب بسببها عن مباراة الفريق.

ويخضع ناصر ماهر لبرنامج تأهيلى، وفترة علاجية لحين تمام شفائه من الإصابة التي يعانى منها.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى أن اللاعب قد يغيب لفترة من 10 أيام إلى أسبوعين، وفقا لما ستحدده الفحوصات الطبية التي يخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة.

ويغيب ناصر ماهر عن مباراة الزمالك وبلاك بولز فى الكونفدرالية الافريقية المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء.