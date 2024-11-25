شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الاثنين، الموافق 25 - 11 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، فى مقدمتها، الزمالك يجهز عرضا ماليا مغريا لتمديد عقد جوزيه جوميز، والأهلي يرفض التسرع فى حسم مصير بيرسى تاو بسبب 25 مليون جنيه.

الأهلي يرفض التسرع فى حسم مصير بيرسى تاو بسبب 25 مليون جنيه

يرفض مسئولو النادى الأهلى التسرع فى حسم ملف الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق بسبب مستحقاته المقدرة بـ25 مليون جنيه مصري.

كولر: لا أعلم موعد شفاء وسام أبو علي.. والأهلى جاهز لمواجهة ستاد أبيدجان

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، أنه لا يعلم موعدا محددا لـ عودة وسام أبو على مهاجم الفريق، وقال كولر فى المؤتمر الصحفى، "وسام أبو على يغيب عن مباراة الغد للإصابة، ولكن لا أعلم موعد عودته".

تركيز وروح قتالية فى تدريبات منتخب الشباب استعدادا لمواجهة تونس غداً

يسيطر التركيز التام على معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكرة القدم فى تدريباتهم بالإسماعيلية استعداداً للقاء الحسم أمام تونس غدا، الثلاثاء، فى السادسة مساءً فى الجولة الأخيرة من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

محمد صبحى ينتظم فى تدريب الزمالك بعد شفائه من آلام الظهر

انتظم محمد صبحي ، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في تدريبات فريقه الجماعية التي أقيمت صباح اليوم، الاثنين، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يجهز عرضا ماليا مغريا لتمديد عقد جوزيه جوميز

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة ينوي تقديم عرض مادي مناسب للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لحثه على تمديد تعاقده، وتعويضه عن العروض التي يتلقاها الفترة الحالية بأرقام ضخمة، إلا أن الخواجة البرتغالي يرفض مناقشتها للتركيز مع الزمالك في المرحلة الحالية.

يورتشيتش: بيراميدز يعيش حالة جيدة قبل مواجهة ساجرادا وهدفنا حصد أول 3 نقاط

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، على الأهمية البالغة لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن البداية مهمة للغاية ومن الضروري تحقيق انتصار يمنح الفريق أول 3 نقاط ولتكون بمثابة الدافع القوي في اللقاءات الأخرى.

محامى رمضان صبحى: عينة اللاعب سلبية.. والمحكمة الدولية ستحدد جلسة للاستماع