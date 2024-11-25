شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر المتوج ببطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، بعثة منتخب مصر للناشئين لكرة القدم، بعد تحقيقها إنجازًا كبيرًا بالفوز ببطولة شمال أفريقيا وتأهلها إلى كأس الأمم الأفريقية. وكان فى استقبال البعثة الدكتور عبد الأول محمد مدير عام المنتخبات القومية، والدكتور أمير خطاب مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ونقلا تقدير وزير الشباب والرياضة عن فخره بالإنجاز الذي حققه المنتخب، مؤكدين دعم الوزارة المستمر للرياضة والمنتخبات الوطنية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن اعتزاز الوزارة بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا الفوز هو تتويج لجهود الجميع من لاعبين وجهاز فني وإداري. وأضاف أن الوزارة تواصل دعمها الكامل للمنتخب الوطني في رحلته المقبلة لتحقيق إنجازات جديدة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.

ويُعد هذا الفوز خطوة مهمة في مسيرة المنتخب نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى القاري، وسط آمال كبيرة في تحقيق نتائج مشرفة في البطولة المقبلة.

يُذكر أن المنتخب المصري تمكن من تحقيق البطولة بعد سلسلة من العروض القوية التي أظهرت التزام اللاعبين وإصرارهم على التميز، ما يعكس مستقبلًا مشرقًا لكرة القدم المصرية.

وشهد الاستقبال أجواءً احتفالية، حيث أعرب اللاعبون عن سعادتهم بالتكريم وأكدوا عزمهم على تقديم أفضل أداء خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، لتحقيق تطلعات الجماهير المصرية وإسعادهم بالبطولات.