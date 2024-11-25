شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 / 11 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 / 11 / 2024 العديد من الأخبار، منها: الزمالك يعلن إصابة شيكابالا بمزق فى الخلفية وناصر ماهر بشد من الدرجة الأولى، والإسماعيلى يهزم بتروجت 1-0 فى الدورى وظهور قميص الراحل إيهاب جلال.

مودرن سبورت يتعادل مع زد أف سى سلبيا بالجولة الثالثة لدورى نايل

تعادل فريقا مودرن سبورت وزد أف سى سلبيا في المباراة التي جرت بينهما باستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الثالثة لدورى نايل، بهذه النتيجة رفع مودرن رصيده إلى 3 نقاط من ثلاث تعادلات، بينما رفع زد رصيده إلى نقطتين من تعادلين وهزيمة أمام الأهلى.

حرس الحدود يحصد أول نقطة فى دورى NILE بالتعادل مع سيراميكا سلبيا

تعادل حرس الحدود مع سيراميكا، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المكس ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلى يهزم بتروجت 1-0 فى الدورى وظهور قميص الراحل إيهاب جلال

خطف فريق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً من أنياب بتروجت فى الدقيقة "90" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".

الزمالك يعلن إصابة شيكابالا بمزق فى الخلفية وناصر ماهر بشد من الدرجة الأولى

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض أثبتت إصابته بكدمة فى الركبة ومزق فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

بعد وفاة محمد شوقى.. تحديد 8 ديسمبر موعدا لمباراة كفر الشيخ والقزازين

حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد يوم 8 ديسمبر موعدًا لمباراة مركز شباب القزازين وكفر الشيخ ضمن مواجهات الجولة السابعة لدوري القسم الثاني المجموعة الثانية والتي تم إيقافها في الدقيقة 85 بعد إصابة الراحل محمد شوقي خلال المباراة وبلع لسانه.



الأهلي يسافر لجنوب أفريقيا 4 ديسمبر لمواجهة أورلاندو بدوري الأبطال

حدد الجهاز الفني لـ فريق الكرة بالأهلي بقيادة مارسيل كولر يوم 4 ديسمبر المقبل موعداً للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس يوم 7 الشهر المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا.

عمر كمال ويوسف أيمن ينتظمان فى تدريبات الأهلى الجماعية.. صور

انتظم عمر كمال ويوسف أيمن لاعبا الأهلي في مران فريقهما اليوم الأحد، استعدادا لمباراة ستاد أبيدجان المقرر إقامتها في السادسة مساء الثلاثاء المقبل في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

شركة تذكرتى تطرح تذاكر مباراة المصرى وأنيمبا النيجيرى بالكونفيدرالية

أعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق أنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



اتحاد الكرة يقرر إقامة حفل تكريم لمنتخب الناشئين بعد التأهل لأمم أفريقيا

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة حفل تكريم لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، والذى يقوده أحمد الكاس، بعد النجاح في التأهل لأمم أفريقيا بعد 14 سنة من الغياب.

طارق مؤمن يتوج ببطولة كأس الاتحاد القطري للاسكواش

توج البطل المصري طارق مؤمن ببطولة الاتحاد القطري للاسكواش، التي استضافتها الدوحة خلال الفترة بين 20 إلى 24 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

أحمد عادل عبد المنعم يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الإسماعيلى وبتروجت

حصل أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الإسماعيلى وبتروجت، التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعلن قائمة المحظورات الجديدة

أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري" قائمة المواد والطرق المحظورة لعام 2025، باللغة العربية، وذلك بعد تعريب النسخة الإنجليزية.