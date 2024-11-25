شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للحديث عن مواجهة بلاك فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد المؤتمر الصحفي للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى الواحدة والنصف ظهر غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة، قبل مباراة الأبيض أمام بلاك بولز الموزمبيقي فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي سياق متصل، يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالبرتغالي هيلدر دوراتي المدير الفني لفريق بلاك بولز فى الواحدة ظهر الغد، للحديث عن المباراة المرتقبة.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فى سياق آخر، كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة ينوي تقديم عرض مادي مناسب للبرتغالي جوزيه جوميز لحثه على تمديد تعاقده، وتعويضه عن العروض التي يتلقاها الفترة الحالية بأرقام ضخمة، إلا أن الخواجة البرتغالي يرفض مناقشتها للتركيز مع الزمالك في المرحلة الحالية.

وقال المصدر، إن إدارة الزمالك ستعمل على تقديم عرض مالى مناسب لجوميز، ومن المتوقع أن تقوم الإدارة برفع قيمة عقد المدرب ومساعديه لما يقرب من ضعف قيمة العقد الحالي، حيث سيتم عرض مبلغ يقرب من 120 لـ 140 ألف دولار قيمة العقد الجديد لجوميز ومساعديه، حيث يتقاضى حاليا المدرب وجهازه المعاون 70 ألف دولار.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى وبلاك بولز بطل موزمبيق.