شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: صرفنا مكافآت مضاعفة بعد الفوز على الزمالك وهدفنا العودة للبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجب عبد القادر، نائب رئيس المصري البورسعيدي والمتحدث باسم النادي، إن المصري له مكانته التاريخية وتاريخه الكبير، ونحتاج للعودة لمكانه الطبيعي في الدوري وبين الأندية، وهو هدفنا حاليًا.

وأضاف رجب عبد القادر، فى تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن ما أتحدث عنه يستلزمه استقرار فني وإداري ومالي، وكامل أبو علي يوفي بكل الالتزامات المالية للفريق البورسعيدي.

وعن إبرام صفقات جديدة في يناير، قال عبد القادر، "لكل حدث حديث، وسنلبي احتياجات الجهاز الفني بقيادة علي ماهر أيا كانت، ونحن داعمون له في أي احتياجات، وهو صاحب القرار فى انتداب صفقات من عدمه، من أجل تلبية وتحقيق طموحاتنا".

وتابع عبد القادر، "طموحاتنا كبيرة فى ضوء الحالة المطمئنة التي عليها الفريق، ولدينا مواجهة مهمة أمام إنيمبا، وهدفنا تحقيق آمال وأحلام وطموحات جمهور المصري المتعطش للبطولات".

وأكمل نائب رئيس المصري، "كانت هناك مكافآة للاعبين بعد مباراة الزمالك، وتمت مضاعفتها 3 أضعاف المكافآة العادية، وتم صرف المكافآت اليوم حيث كنا حريصون على صرفها قبل مواجهة إنيمبا.

واختتم رجب عبد القادر، "نمتلك روحا جيدة قبل المباراة، وزحف الجماهير سيكون كبيرا إلى ستاد السويس، بدلًا من برج العرب الذي كنا نلعب به لمدة 13 عاما، وكامل أبو علي اختار تصميمات الزي الجديد للنادي المصري، وكان حريصا على وجود علم مصر للتعبير عن الهوية الوطنية".