شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يترقب المشاركة فى مران الأهلي بعد مواجهة بطل كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

يترقب التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، الظهور فى التدريبات الجماعية للمارد الأحمر عقب مواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري المقرر لها غداً، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الاولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويعقد على معلول جلسة خاصة مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق من أجل اطمئنان الأخير على الأول بشأن تعافيه التام من الإصابة الأخيرة التى حرمته من مباريات وتدريبات الفريق الأخيرة.

ويرغب كولر فى معرفة قدرة علي معلول على المشاركة فى التدريبات الجماعية دون أي شكاوى من آثار الإصابة الطويلة التي أجرى على إثرها النجم التونسي جراحة في وتر أكيلس بعد الإصابة التي تعرض لها أواخر مايو الماضي.

وخرج علي معلول من قائمة الأهلي في الموسم الجديد بسبب إصابة وتر أكيلس لكن الفرصة مازالت قائمة في قيد اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل حال الاتفاق على ذلك بين جميع الأطراف.

وحسب تأكيدات الجهاز الطبي للأهلي، فإن علي معلول سيكون جاهزاً للتدريبات الجماعية في غضون أيام قليلة بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي خاضه على مدار الشهور القليلة الماضية.

بدأ علي معلول مسيرته مع الأهلي في 25 يوليو 2016، قادمًا من صفوف فريق الصفاقسي التونسي، ليصبح واحدًا من أساطير الأهلي، وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء، حيث خاض معلول مع النادي الأهلي 287 مباراة فى مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016.

أحرز النجم التونسي علي معلول 51 هدفًا وصناعة 83، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء.

وحصد معلول مع الأهلي 20 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

فى سياق آخر، يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، تغييرات على تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى.

ويعيد كولر عمر كمال عبد الواحد للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بعد غيابه في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة بنزلة برد، كما يعود مروان عطية لقيادة خط وسط المارد الأحمر بعدما شارك أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وإمام عاشور أساسيين في مباراة الاتحاد السكندري، فيما تواجد مروان على دكة الاحتياطي، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على لاعبيه مع ضغط المباريات.

كما يعود ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلى الأساسى بعدما غاب عن المشاركة الأساسية في آخر مباراتين أمام زد ومن بعدها الاتحاد السكندري، حيث تواجد على دكة الاحتياطي.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.