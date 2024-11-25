شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: سأطلب استعارة عمر الساعي فى يناير حال رفع إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبرهيم، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أنه يتمنى استعارة عمر الساعي لاعب الأهلي الحالي ولاعب الدراويش السابق، حال رفع إيقاف القيد عن النادي في يناير.

وقال حمد إبراهيم، فى تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "حال رفع إيقاف القيد، بالتأكيد أتمنى استعارة عمر الساعي لأنه إضافة كبيرة للفريق".

وأضاف مدرب الإسماعيلي، "عمر الساعي لاعب كبير وتحدثت معه أنه يحتاج لمجهود وصبر وإيمان بعمله، وأن يحافظ على نفسه من أجل أن يضع قدمه مع نادٍ كبير مثل الأهلي".

وتابع حمد إبراهيم، "أتواصل مع عمر الساعي دائمًا وهو أحد أبنائنا، ويمتلك عقلية كبيرة وهو لاعب ملتزم، ورغم أنني أريده معي إلا أننى أشد على أزره ليكون فى مكانة كبيرة سواء فى الأهلي أو أى مكان آخر، لكن كما قلت عليه أن يكون صبورا".

وأردف حمد إبراهيم، الفوز بالأمس كان مهمًا وأمام فريق محترم وهو فريق بتروجت والذي امتلك دوافعا كبيرة بعد التعادل مع بيراميدز ومودرن سبورت.

واختتم حمد إبراهيم، "أخبرت لاعبي الفريق أن المباراة صعبة وأنه يجب أن نبذل كل ما لدينا، والحمد لله حصدنا النقاط الثلاثة، وكنت سأكون حزينا لو لم نفز في اللقاء من أجل الجمهور الذي يدعمنا دائمًا".