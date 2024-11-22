شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر إم كهربا.. من الأقرب لقيادة هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري؟ والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن مباراة الاتحاد السكندري غدا الجمعة بعد إعلان الاتحاد الفلسطيني استبعاده من مباراة كوريا الجنوبية فى الأحندة الدولية بسبب الإصابة.

وأعلن كولر قائمة الأهلي غاب عنها وسام أبو علي، بعد انتهاء مران الفريق الأحمر الختامي قبل مواجهة زعيم الثغر غدا على استاد السلام.

وبعد غياب وسام أبو علي ستكون هناك مفاضلة بين الثنائي طاهر محمد طاهر أو محمود كهربا لقيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراة الاتحاد، حيث يؤدي طاهر بشكل جيد في الفترة الأخيرة وكذلك حال مشاركته في مركز المهاجم وآخرها في مباراة سيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري، الذي شارك في مركز رأس الحربة وسجل هدفين في تلك المواجهة.

وقد يقوم كولر بإعادة كهربا للمشاركة في مركز المهاجم الصريح بعد غياب وسام أبو علي، لاسيما وأنه المهاجم البديل للاعب الفلسطيني في ترتيب مهاجمي الأهلي في قائمة الموسم الحالي.