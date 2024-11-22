ترامب يرشح باميلا بوندي لوزارة العدل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن المدعية العامة السابقة لولاية صن شاين بام بوندي ستكون اختياره الجديد لقيادة وزارة العدل، بعد ساعات من سحب المرشح السابق مات غيتز اسمه من الترشيحات على خلفية الجدل المثار حول علاقة الجنسية مع فتاة تبلغ 17 عاماً.

وقال ترامب (78 عاما) في بيان عبر منصته الخاصة Truth Social: "لفترة طويلة، تم تسليح وزارة العدل ضدي وضد الجمهوريين الآخرين - ولكن ليس بعد الآن".

وأضاف: "ستعيد السيدة بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثل في مكافحة الجريمة وجعل أميركا آمنة مرة أخرى، لقد عرفت بام لسنوات عديدة، إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في فريق يرفع شعار أميركا أولاً، وستقوم بعمل رائع كمدعية عامة"

وكان ترامب قد أعلن سابقاً عن تعيين جيتز (42 عاما) في منصب المدعي العام بتاريخ 13 تشرين الثاني (نوفمبر)، لكنه انسحب في وقت سابق من يوم الخميس بعد فشله في إقناع عدد كاف من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بدعمه.

وكان النائب السابق ينتظر بفارغ الصبر صدور تقرير أخلاقي من مجلس النواب حول مزاعم سوء السلوك الجنسي وتعاطي المخدرات غير المشروعة، من بين تجاوزات أخرى.

من هي السيدة بوندي؟



شغلت بوندي، البالغة من العمر 59 عامًا، منصب أول نائبة عامة لولاية فلوريدا من عام 2011 إلى عام 2019، وكانت حليفة لفترة طويلة للرئيس ترامب الذي قال في بيانه: "عملت بام كمدعية عامة لمدة 20 عامًا تقريبًا، حيث كانت صارمة للغاية مع المجرمين العنيفين، وجعلت الشوارع آمنة لعائلات فلوريدا. ثم عملت كأول مدعية عامة في فلوريدا على وقف الاتجار بالمخدرات القاتلة، والحد من مأساة الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من الفنتانيل، والتي دمرت العديد من العائلات في جميع أنحاء بلدنا".

وأضاف: "لقد قامت بعمل رائع، لدرجة أنني طلبت منها الخدمة في لجنة إساءة استخدام المواد الأفيونية والمخدرات خلال ولايتي الأولى - لقد أنقذنا العديد من الأرواح"

كانت بوندي قد تحدثت نيابة عن ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري لعام 2016 - حيث قادت المندوبين بشكل لا يُنسى في هتافات "احبسوها" التي تستهدف المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون - وكذلك مؤتمر عام 2020، حيث انتقدت تاريخ الابن الأول هانتر بايدن " الفاسد " في التعاملات التجارية الخارجية.

بعد أن غادرت بوندي مكتب المدعي العام في فلوريدا، دافعت عن ترامب كعضو في الفريق القانوني للبيت الأبيض خلال محاكمة عزله الأولى في عام 2020، والتي انتهت بتصويت مجلس الشيوخ على تبرئة الرئيس الخامس والأربعين.

كما ساعدت بوندي في جهود التقاضي الخاصة بالناخبين خلال الانتخابات الرئاسية في ذلك العام وانتخابات عام 2024، وفي السابق، قادت جهود الدولة الرامية إلى تحدي قانون الرعاية الصحية الميسرة الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما باعتباره غير دستوري، وقد هُزم هذا القانون في المحكمة العليا في عام 2012.

السيرة الذاتية والبطاقة الشخصية

باميلا بوندي (من مواليد 17 تشرين الثاني - نوفمبر 1965) وهي محامية شغلت منصب المدعي العام لولاية فلوريدا من عام 2011 إلى عام 2019. وهي عضو في الحزب الجمهوري ، وكانت أول امرأة تُنتخب لهذا المنصب.

في عام 2020، كانت بوندي واحدة من حلفاء الرئيس دونالد ترامب، ومحامية الدفاع خلال محاكمة عزله الأولى، وبحلول عام 2024، قادت الذراع القانونية لمعهد سياسة أميركا أولاً الموالي لترامب .

مسقط رأس بوندي تيمبل تراس بولاية فلوريدا، وكان والدها، جوزيف بوندي، عضوًا في مجلس المدينة ثم عمدة تيمبل تراس. تخرجت من مدرسة سي ليون كينج الثانوية في تامبا .

كما تخرجت بوندي من جامعة فلوريدا عام 1987 بدرجة في العدالة الجنائية، وحصلت على دكتوراه في القانون من كلية ستيتسون للحقوق عام 1990 وتم قبولها في نقابة المحامين في فلوريدا في صيف 1991.

الحياة الخاصة

تزوجت بوندي من جاريت بارنز في عام 1990، وانفصل الزوجان بعد 22 شهرًا من الزواج، وفي عام 1996، تزوجت بوندي من سكوت فيتزجيرالد، وانفصلا في عام 2002.