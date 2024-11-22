الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مساء أمس

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن مهماتها المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس الخميس وحتى الساعة من صباح اليوم الجمعة الواقع في٢٢-١١-٢٠٢٤:

ضاحية بيروت الجنوبية

- إخماد حريق مبنى في منطقة بئر العبد.

- إخماد حريق شقة من مبنى و سيارة في منطقة الشياح شارع اسعد الاسعد.

- أخماد حريق شقة من مبنى في منطقة المشرفية.

محافظة بعلبك الهرمل

نبحا

- انتشال جثامين ٤ شهداء من تحت الأنقاض لتبلغ الحصيلة النهائية ١٢ شهيداً و٤ جرحى.

يونين

- إخماد حريق منزل.

مقنة

- إخماد حريق منزل.

خدمات عامة :تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.