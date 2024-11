بيلي ايليش تحصد لقب جائزة Apple Music لأفضل فنان لعام 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - أُعلن اليوم عن فوز المغنية بيلي إيليش Billie Eilish بجائزة Apple Music لأفضل فنان لهذا العام، تكريماً لبصمتها الاستثنائية في الموسيقى وكتابة الأغاني في عام 2024.

بعد فوزها التاريخي الثاني بجائزة الأوسكار وجائزتين إضافيتين من جوائز GRAMMY لمساهمتها في فيلم روائي طويل للمخرجة غريتا غيرويغ Barbie‏, "?What Was I Made For"‏‏، أطلقت بيلي ايليش ألبومها الثالث بالكامل HIT ME HARD AND SOFT‏.

جمع الألبوم بين الضعف والجرأة ليعكس صوت فنانة الأجيال التي تحقق قفزة هائلة للأمام، مقدمةً أفضل موسيقى في مسيرتها. وعند صدوره، تصدر الألبوم ليصل إلى المركز الأول في قائمة ألبومات Apple Music من جميع الأنواع في 138 دولة حول العالم.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏تمت مشاركة منشور بواسطة ‏Apple Music‏ (@‏applemusic‏)‏

بيلي ايليش أول شخص يفوز بجائزة Apple Music لأفضل فنان مرتان

تستمر بيلي في حضورها الطاغي بين مختلف الثقافات. إذ أدت أغنيتها الناجحة "BIRDS OF A FEATHER" أثناء تمثيلها لمسقط رأسها لوس أنجليس في الحفل الختامي للألعاب الصيفية في أغسطس، وحققت أفضل إنجازاتها على الإطلاق في تطبيق Shazam.

على صعيد آخر تعاونت بيلي مع المغنية شارلي إكس سي إكس في أغنية "Guess" إحدى أشهر أغاني الصيف.

وهي حالياً تتصدر الجولة HIT ME HARD AND SOFT‏ التي نفذت تذاكرها بالكامل، والتي ستستمر في توسيع انتصاراتها حتى عام 2025.

أصبحت بيلي أول شخص يفوز بجائزة Apple Music لأفضل فنان مرتان عند فوزها بالجائزة الافتتاحية عام 2019، بالإضافة إلى ترشيحها لسبعة جوائز GRAMMY هذا العام وتشمل أفضل تسجيل لهذا العام، وأفضل ألبوم لهذا العام، وأفضل أغنية لهذا العام.

هذا إنجاز لا يعكس شغف Apple Music بأعمال بيلي فحسب، بل أيضاً الاحتمالات اللامحدودة لكل ما يمكنها إبداعه. فإن كان أول مشاريعها لعام 2019،WHEN WE ALL FALL ?ASLEEP, WHERE DO WE GO — قد حقق المركز 30 في قائمة أفضل 100 ألبوم في Apple Music في مايو من نفس العام، والذي قدمها للعالم ‏كمراهقة استثنائية، فإنّ ألبوم HIT ME HARD AND SOFT‏ يوضح أنها ستستمر في إبداعها.

بيلي ايليش: أشعر بالفخر والتواضع إزاء هذا التكريم

وفي هذا الصدد تقول ريتشل نيومان الرئيس الأول للتحرير والمحتوى في Apple Music: "منذ اللحظة الأولى التي سمعنا فيها أغنية ‘Ocean Eyes’ قبل نحو عقد من الزمان، ونحن معجبون ومشجعون لأعمال بيلي.

إنه لأمر مميز أن تتمكن فنانة شابة من التواصل مع العديد من الأشخاص بفنها بهذه السرعة، ولكن المدهش حقاً عند مشاهدتها تتطور في العام الماضي هو ليس فقط صوتها وفنها اللذان صدحا عالياً، بل ازدهارها بشجاعة وصدق كما هي، وفقاً لطبيعتها وطريقتها."

تحدثت بيلي مع Apple Music قائلة:" دعمتني Apple Music منذ اليوم الأول لما أقدمه من موسيقى وفن، وأشعر بالفخر والتواضع إزاء هذا التكريم باعتباري فنانة العام خلال أعوام عديدة من مسيرتي."

احتفلوا بهذه المناسبة عن طريق زيارة كتالوج بيلي بالكامل بالصوت المكاني، وشاهدوا أفضل قوائم التشغيل خلال الأسبوع حيث تكشف Apple Music الستار عن الأغاني والفنانين الذين شكلوا الهوية الموسيقية لعام 2024، بالإضافة إلى الألبومات المفضلة للمحريرين لعام 2024.

يمكنكم المتابعة.. أوسكار 2024: بيلي إيليش تفوز بجائزة أفضل أغنية أصلية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».