الدفاع المدني: انتشال جثمانَي شهيدين وإخماد حريق أربع سيارات في كوثرية السياد وعلى طريق بريقع–القصيبة

اعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، بان فرق الإطفاء والإنقاذ تمكّنت بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، من انتشال جثمان شهيد جراء تعرّض آلية تابعة للجيش لانفجار ناتج من حدث أمني، لم تُعرف أسبابه بعد، على طريق بريقع–القصيبة. كما عمل العناصر على إخماد حريق ثلاث سيارات اندلعت في الموقع عينه.

وفي سياقٍ متصل، تمكّنت فرق الإطفاء من إخماد حريق اندلع في سيارة إثر استهدافها بمسيّرة إسرائيلية في بلدة كوثرية السياد، وتولت فرق الإنقاذ كذلك انتشال جثمان شهيد من المكان.

واكدت المديرية التزامها الثابت بواجبها الإنساني والوطني، إذ يواصل عناصرها عمليات البحث والمسح الميداني في البلدات المتضرّرة جراء العدوان الإسرائيلي السابق، رغم التحديات الراهنة، لضمان العثور على جميع المفقودين واستكمال المهام المطلوبة على أكمل وجه.