قاسم هاشم: لا تصنفوا الشهداء فالدم واحد والكرامة واحدة

اسف النائب قاسم هاشم ان "يسقط الشهداء في وطننا في ذات اليوم واللحظة ويتعاطى البعض مع شهادتهم بتصنيف لا يمت للوطنية بصلة، فشهداء الجيش الوطني والمدنيون الذين لاحقهم العدو من الكوثرية الى حولا حتى سالت دماؤهم لتمتزج ويكونوا معا شهداء للوطن، فأي وطن يحاول البعض ان يبني بهذه العقلية وهذا النهج، فالدم واحد والكرامة واحدة والعدو واحد، فلينتبه البعض الى ما يفعلون وليتقوا الله في زمن القيامة في وطنهم، لانهم لا يدرون ماذا يقولون ويفعلون".

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