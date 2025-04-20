السنيورة: شهداء اليوم على طريق تحرير لبنان من الاحتلال واستعادة الدولة لسلطتها على أرضها

تقدم رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بالتعزية الحارة، نتيجة استشهد ضابط وعسكريان، في الجيش وإصابة عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع - النبطية.

واعتبر السنيورة إن الشهداء انضموا، إلى قافلة شهداء لبنان، وهم الذين سقطوا على طريق استعادة الدولة لسلطتها وتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وهي المسيرة الزاخرة بالتضحيات الجسام، والتي ستستمر إلى لحظة سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

ولفت السنيورة الى ان نقف بحزن والم إلى جانب عائلات الشهداء، أملين شفاء جراح المصابين في أسرع وقت وانا لله وانا إليه راجعون.