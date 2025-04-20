طلب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار من المحكمة العليا تمديد المهلة الممنوحة له لتقديم إفادة خطية، والتي كان من المفترض أن يقدّمها اليوم الأحد، وذلك حتى يوم غد الإثنين.
تأتي الإفادة في إطار نظر المحكمة في الالتماسات المقدّمة ضد قرار الحكومة بإقالته من منصبه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الشاباك يطلب من المحكمة العليا تمديد المهلة لتقديم إفادته ضد قرار إقالته حتى يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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