رئيس الشاباك يطلب من المحكمة العليا تمديد المهلة لتقديم إفادته ضد قرار إقالته حتى يوم غد

طلب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار من المحكمة العليا تمديد المهلة الممنوحة له لتقديم إفادة خطية، والتي كان من المفترض أن يقدّمها اليوم الأحد، وذلك حتى يوم غد الإثنين.

تأتي الإفادة في إطار نظر المحكمة في الالتماسات المقدّمة ضد قرار الحكومة بإقالته من منصبه.