المتروبوليت الصوري ترأس رتبة الهجمة وقداس عيد الفصح في كاتدرائية القديس نيقولاوس - زحلة

ترأس راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري رتبة الهجمة وقداس عيد الفصح المجيد في كاتدرائية القديس نيقولاوس - زحلة فجر اليوم الأحد، وقد عاونه في الخدمة الأرشمندريت ارمياء عزام الوكيل العام والمتقدم في الكهنة الأب مارون جبور والأب سلوان الخوري والشماس أرسانيوس كوسا. حضر القداس حشد كبير من أبناء زحلة والبقاع.

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