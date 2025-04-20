زار المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، يرافقه رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي مطارنة مدينة صيدا الموارنة والروم الكاثوليك، وقدما التهاني الى راعيي أبرشيتي صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي الحداد وللموارنة المطران مارون العمّار بمناسبة عيد الفصح. وكانت مناسبة جرى خلالها تبادل الحديث في الشأن العام.

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء عبدالله والعميد قبرصلي قدما التهنئة بالفصح الى المطرانين الحداد والعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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