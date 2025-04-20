اجتمع مسيحيو القدس في كنيسة القيامة لحضور قداس عيد الفصح يوم الأحد، وسط حضور كبير، رغم القيود التي فرضتها القوات الإسرائيلية في محيط الكنيسة.
وترأس القداس المطران بييرباتيستا بيتسابالا، رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في الأرض المقدسة، الذي ألقى عظة بعد الانتهاء من القداس، أمل فيها أن تتحقق العدالة وأن يترسخ السلام في العالم. وقال: "ليس لدينا أملٌ كبيرٌ في قدرة أصحاب السلطة على إيجاد حلول، والتي تبدو للأسف بعيدة المنال. ولا يسعنا إلا أن نعرب عن قلقنا إزاء احتمال تدهور الوضع السياسي وتفاقم الكارثة الإنسانية التي تتكشف، وخاصةً في غزة".
واردف "أفكر تحديدًا في مجتمعنا الصغير، الذي أصبح لأشهرٍ عديدة رمزًا للتضامن والأمل، كقاربٍ صغيرٍ يرسو على الحياة في بحرٍ من الألم والمعاناة".
كانت هذه تفاصيل خبر المطران بيتسابالا خلال قداس عيد الفصح في القدس: قلقون من تدهور الوضع في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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