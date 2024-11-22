شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تحذر من هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متفرقة

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تأثر عدد من مناطق المملكة بحالة جوية تتميز بهطول أمطار متفاوتة الغزارة خلال الأيام القادمة.وأوضح التقرير أن هذه الحالة الجوية ستبدأ اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث ستشمل الأمطار مناطق واسعة من المملكة مع تفاوت في شدتها بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة في بعض المواقع.بحسب التقرير، فإن منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطارًا متوسطة تشمل كلاً من الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل والمويه والخرمة ورنية وتربة، وذلك خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.كما ستشهد العاصمة المقدسة والجموم وبحرة أمطارًا متوسطة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.أما جدة وخليص ورابغ، فمن المتوقع أن تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين 24 و 25 نوفمبر، حيث تبدأ الأمطار من مساء الأحد وتستمر حتى صباح الاثنين.وفيما يتعلق بمحافظتي الليث والقنفذة، يتوقع هطول أمطار غزيرة خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين 24و25 نوفمبر.تشمل التوقعات أيضًا منطقة المدينة المنورة، حيث ستشهد أمطارًا متوسطة قد تصل إلى غزيرة على المدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر. كما ستتأثر محافظتا الحناكية والمهد بأمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر. وفي منطقة بدر، يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر.أما منطقة الرياض، فمن المتوقع أن تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والزلفي والمجمعة، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر. كما ستشهد العاصمة الرياض وعدد من المحافظات الأخرى أمطارًا خفيفة خلال نفس الفترة.وفي منطقة القصيم، يتوقع المركز هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة تشمل بريدة وعنيزة ورياض الخبراء والبكيرية والبدائع وعيون الجواء والمذنب والشماسية والأسياح والبانات وعقلة الصقور والنبهانية وضرية وإثبات، وذلك خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر وحتى يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر.كما ستشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة تصل إلى غزيرة تشمل حائل وبقعاء وموقق والشنان وسميراء والغزالة والشملي والسليمي والحائط خلال نفس الفترة.وفي منطقة الجوف، من المتوقع أن تشمل الأمطار مدينة سكاكا ودومة الجندل، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر وحتى يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر.أما منطقة الحدود الشمالية، فستشهد أمطارًا متوسطة تصل إلى غزيرة تشمل رفحاء والعويقيلة يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر.وتشمل الحالة الجوية المنطقة الشرقية، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة على حفر الباطن وقرية العليا والنعيرية والخفجي خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.كما ستشهد الجبيل والظهران والدمام والقطيف ورأس تنورة والخبر أمطارًا خفيفة إلى متوسطة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 25 و 26 نوفمبر.وفي منطقة الباحة، يتوقع هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة تشمل الباحة وبلجرشي والمندق وقلوة وبني حسن والقرى والمخواة والحجرة وغامد الزناد والعقيق، وذلك خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.أما منطقة عسير، فتشمل التوقعات هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة على أبها وخميس مشيط ورجال المع وظهران الجنوب وبللسمر والنماص والمجاردة وبارق ومحايل عسير وأحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة والبرك خلال نفس الفترة.كما ستشهد بيشة وتثليث أمطارًا خفيفة إلى متوسطة خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.وفي منطقة جازان، يتوقع المركز هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة تشمل الريث وهروب والدائر والعيدابي وفيفا والعارضة والحرث وصامطة والطوال والخوبة والدرب، وذلك خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.كما ستشهد جازان وبيش وصبيا وضمد وأبو عريش وأحد المسارحة وفرسان أمطارًا متوسطة تصل إلى غزيرة خلال نفس الفترة.أما منطقة نجران، فمن المتوقع أن تشمل الأمطار مدينة نجران وخباش وثار ويدمة وحبونا، حيث تكون الأمطار خفيفة خلال اليومي الجمعة والسبت الموافقين 22 و 23 نوفمبر.وشدد المركز الوطني للأرصاد على أهمية متابعة تحديثات الحالة الجوية عبر القنوات الرسمية، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل والابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة خلال فترات هطول الأمطار، مع الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة للحفاظ على سلامة الجميع.