الملكة كاميلا تحاول خرق البروتوكول الملكي وإبنة الملكة إليزابيث تمنعها

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الأميرة آن ردود فعل بعد تصرفها حين طلبت منها أخت زوجها الملكة كاميلا خرق البروتوكول الملكي.

في التفاصيل شاركت السيدتين في حدث اجتماعي عندما قدمت الأميرة رويال، وهي أيضًا مستشارة جامعة لندن للملكة كاميلا، درجة الدكتوراه الفخرية في الأدب لترويجها لمحو الأمية والأدب. على مدى سنوات عديدة.

وبعد وقت قصير من وصول الاثنتين إلى جامعة لندن، دعت الملكة كاميلا الأميرة آن لدخول الغرفة أمامها الا ان الأميرة آن - التي كانت طالبة في البروتوكول الملكي منذ فترة طويلة - "ابتسمت ورفضت بأدب، مما سمح لكاميلا بالدخول أولاً".

وترتيب الأسبقية "هو تسلسل هرمي متسلسل ذو أهمية اسمية"، بحسب المنفذ، ويتم رؤيته في الغالب في العمل في المناسبات الرسمية أو الرسمية. على الرغم من أن آن - الابنة الوحيدة للملكة الراحلة إليزابيث والأمير فيليب - ولدت في العائلة المالكة، إلا أن كاميلا كملكة تحتل مرتبة أعلى في الأسبقية الملكية. لذلك، والتزامًا بالبروتوكول، سمحت آن لأخت زوجها بالدخول أولاً.