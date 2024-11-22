تهدم المبنى الذي تم تصوير "مرحبا دولة" فيه ومحمد دايخ يعلق - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج والممثل اللبناني محم دايخ أن المبنى الذي كان هو وطاقم عمل "مرحبا دولة" يصورون فيه الببرنامج على أنه مخفر الدرك قد تعرض لأضرار نتيجة الغارات الاسرائيلية على لبنان.



وشارك صورا للمبنى قبل وتعد التهديم وعلق " راح المخفر بس ذكرياتو باقية"

يذكر ان برنامج "مرحبا دولة"هو من نوع sitcom عرض بشكل أسبوعي من تأليف و اخراج محمد دايخ يتطرق من خلال يوميات مجموعة من العناصر الأمنية في مخفر متخيل الى العلاقة الملتبسة بين المواطن والدولة وذلك بقالب اجتماعي كوميدي