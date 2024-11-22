معلومات NBN: الاتفاق قطع أشواطا وينحصر في إطار تطبيق القرار 1701 ولا خروج عن الأطر القانونية

اشارت معلومات لـ "NBN" الى ان المبعوث الاممي اموس هوكشتاين أعاد التواصل مع عين التينة فور وصوله إلى واشنطن ونقل أجواء إيجابية، ولفتت الى ان الاتفاق قطع أشواطا والأمور تقدمت لكنها تبقى مرهونة بالخواتيم.

واكدت المعلومات بان الاتفاق ينحصر في إطار تطبيق القرار 1701، ولا خروج عن الأطر القانونية. ولفتت الى ان الآليات التنفيذية وسعت أطراف اللجنة الثلاثية لتضم أميركا وفرنسا كما في السابق عند صدور القرار.