شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر حتى الثلاثاء.. "الأرصاد" ينبه من أمطار على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم الثلاثاء القادم، حيث تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

بدوره أهاب الدفاع المدني الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة لمثل هذه الحالات.

