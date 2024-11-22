تفاصيل إصابة ياسمين صبري بحرق في قدمها وإيقاف تصوير فيلمها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - تعرضت الفنانة ياسمين صبري للإصابة بحرق في قدمها تسبب في إيقاف تصوير أحدث أعمالها الفنية فيلم "الأرض السودا" الذي يجمعها بالفنان كريم عبد العزيز، ولكنها في نفس الوقت لم تستطع إلغاء ارتباطاتها الدعائية، حيث حضرت منذ يومين حفل إحدى الماركات العالمية بصفتها وجهاً دعائياً لها في الشرق الأوسط.

تفاصيل إصابة ياسمين صبري بحرق في قدمها

ياسمين صبري أصيبت بحرق في أعلى قدمها وتحديداً منطقة "الفخذ"بسبب سقوط ماء مغلي عليها وذلك في منزلها قبل 5 أيام، وأجرت ياسمين الإسعافات اللازمة ونصحها الأبطال بارتداء الملابس المناسبة، ليقرر صناع فيلمها الجديد "الأرض السودا" إيقاف التصوير لمدة أسبوع، على أن يتم استكمال التصوير مرة أخرى منتصف هذا الأسبوع في مدينة الجونة الساحلية.

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وكانت ياسمين صبري قد صوّرت جزءاً من مشاهدها في فيلم "الأرض السودا" والتي جمعتها بالفنان كريم عبد العزيز بين القاهرة وتركيا، حيث تم التصوير في اسطنبول لمدة 4 أيام، ومن المقرر أن يتم استكمال التصوير في مدينة الجونة وبعدها يسافر فريق عمل الفيلم إلى العاصمة الإيطالية روما ومنها إلى إسبانيا للتصوير هناك، خاصة وأن أحداث الفيلم تتطلب التنقل بين أكثر من دولة.

تفاصيل فيلم "الأرض السودا"

فيلم "الأرض السودا" من إخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار ومريم الجندي وأحمد غزي، ويجسد كريم خلال أحداث الفيلم شخصية ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوربية، أما ياسمين صبري فتظهر بشخصية "غطاسة" تعيش في الجونة وهي صاحبة شخصية شديدة وقوية، تتعرف إلى كريم عبدالعزيز وتخوض معه رحلة مليئة بالمغامرات حول العالم.

وفي سياق آخر تنتظر ياسمين صبري استئناف تصوير مسلسل "الأميرة - ظل الحيطة" خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من يومين في أحداث العمل قبل توقفه لاستكمال التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته نيقولا معوض، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان،عابد عناني، وغفران محمد، ويعرض في موسم دراما رمضان 2025.

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مسلسل "رحيل" هو آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، ودارت أحداثه في إطار من الإثارة والدراما حول رحيل (ياسمين صبري) التي انقلبت حياتها رأساً على عقب، وتخرج من السجن موصومة بجريمة القتل، لتواجه غضب الانتقام، وشبح الموت على يد أبناء القتيل.

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