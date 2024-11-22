يتم التداول بخبر منسوب للقناة 14 الإسرائيلية، مع وصفها بأنها مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن غارات واسعة النطاق في مناطق مختلفة في لبنان، لكن تبين لـ"النشرة" من خلال العودة إلى الموقع الإلكتروني للقناة أنها لم تنشر معلومات خاصة بهذا الشأن، بل هي نقلت تهديدات الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، التي وجهها في الساعات الماضية، تحت هذا العنوان فقط.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 14 الإسرائيلية لم تنقل معلومات عن شن غارات واسعة النطاق في لبنان بل نشرت تحذيرات أدرعي تحت هذا العنوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.