الامارات | شرطة دبي تُخالف 12 ألف مركبة تسبب ضجيجاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إنها أصدرت 12 ألفاً و19 مُخالفة منذ بداية العام الجاري، بحق مركبات أدخل سائقوها تعديلات عليها تُسبب ضجيجا وأصواتا عالية إلى جانب إحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة بدون ترخيص.

وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، إنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، المادة الثانية، فإنه من حالات الحجز الإداري الوجوبي للمركبات "إحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في سرعتها، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها".