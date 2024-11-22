الامارات | 31 ديسمبر الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين بـ «الخاص»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين المقررة عن عام 2024 بمنشآت القطاع الخاص 31 ديسمبر المقبل، وذلك من أجل الاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي ستطبق في الأول من يناير 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.

وأوضحت الوزارة في تدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن سياسات التوطين تشمل المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق 2% نمواً في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام.

وأضافت: «كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً، وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل، مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024».

• سياسات التوطين تشمل المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق 2% نمواً في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام.