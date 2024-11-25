التفاح وفوائده المذهلة لدعم صحة الجهاز الهضمي للأطفال 

5 فوائد رئيسية للتفاح

5 فوائد رئيسية للتفاح

غني بالعناصر الغذائية:

يدعم الوزن الصحي:

تعزيز صحة القلب:

يساعد في صحة الفم:

من السهل إدراج التفاح في النظام الغذائي:

نصائح لتقديم التفاح للأطفال الصغار

اتبعي أساليب السلامة وقومي دائماً بتقطيع التفاح إلى شرائح رقيقة أو قطع صغيرة لمنع الاختناق، خاصة للأطفال الصغار.

قدّمي لطفلك أنواعاً مختلفة من التفاح (مثل تفاحة جالا الحلوة أو تفاحة جراني سميث الحامضة) لتعريف طفلك بمجموعة من النكهات.

أضيفي شرائح التفاح إلى الوجبات، سواء كانت السلطات أو الزبادي أو دقيق الشوفان للحصول على دفعة غذائية.

وصفات للأطفال غنية بالتفاح

فطائر التفاح

فطائر التفاح

قومي بتسخين الفرن على نار متوسطة.

قومي بتقشير التفاح وإزالة اللب ثم تقطيعه إلى شرائح رفيعة على شكل حلقات.

قومي بوضع التفاح مع القرفة والعسل في مقلاة على النار، وضعي الغطاء، ثم اتركي التفاح كي يطرى قليلاً.

ارفعي التفاح، وضعي شرائح منه على عجينة الباستري، وصفّي الفطائر في صينية الخبز.

اطهيها حتى تنتفخ عجينة الباستري ويتحول إلى اللون البني الفاتح.

ساندويتشات التفاح

ساندويتشات التفاح

قطعي التفاحة إلى شرائح متساوية.

افردي ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني على شريحة الخبز.

شرائح التفاح ضعي فوقها. اضغطي برفق.

استمري مع شرائح التفاح المتبقية.

كب كيك الشوفان بالتفاح

كب كيك الشوفان بالتفاح

سخّني الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ضعي 6 حاملات كب كيك في صينية الخبز.

في وعاء الخلط، أضيفي الحليب وصلصة التفاح وقلبي حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الدقيق والشوفان والسكر ومسحوق الخبز والقرفة واخلطي حتى يصبح الخليط مبللاً (لا تفرطي في الخلط).

قومي بتقليب التفاح المفروم بلطف.

ضعي ملعقتين في كل قالب كب كيك.

اخبزيها لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تخرج عود الأسنان نظيفاً عند إدخاله في الكيك.

اتركيها لتبرد في المقلاة لمدة 5 دقائق قبل التقديم. قومي بتخزين قطع الكب كيك للأطفال غير المستخدمة في حاوية محكمة الغلق.

سلطة التفاح

سلطة التفاح

المقادير:

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:58 صباحاً - بدأت نشأة الشجرة في آسيا الوسطى، حيث ما زلنا نجد الأنواع البرية منها إلى اليوم. هناك أكثر من 7500 نوع معروف للتفاح، مما أدى إلى امتلاك التفاح مجموعة من الخصائص المرغوبة. حيث تختلف أنواع التفاح في حجم محاصيلها والحجم النهائي للشجرة، حتى عندما تُزرع الشجرة على الجذر نفسه.وغالباً ما يُطلق على التفاح اسم "الطعام الخارق"، ولسبب وجيه. فهذه الفاكهة المقرمشة والعصيرية مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية التي يمكنهاالصغار. إن دمج التفاح في النظام الغذائي لطفلك يوفر العديد من الفوائد الصحية، كما يؤكد الأطباء والاختصاصيون.التفاح مصدر رائع للفيتامينات والمعادن الأساسية. فهو يحتوي على فيتامين سي، وهو ضروري لتعزيز الجهاز المناعي للطفل وتعزيز صحة الجلد. كما أنه يوفر كمية جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد في تنظيم عملية الهضم ومنع الإمساك، وهو مصدر قلق شائع لدى الأطفال الصغار.بفضل حلاوته الطبيعية، يعد التفاح بديلاً صحياً للوجبات الخفيفة السكرية. فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يساعد الأطفال على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام. وهذا يجعل التفاح خياراً ممتازاً للحفاظ على وزن صحي.تحتوي فاكهة التفاح على الفلافونويدات ومضادات الأكسدة، والتي تعد مفيدة لصحة القلب. تساعد هذه المركبات على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عند الأطفال عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. إن البدء في عادات صحية للقلب في وقت مبكر يمكن أن تكون له فوائد دائمة مع نمو طفلك.مضغ التفاح يحفز إنتاج اللعاب، الذي ينظف الفم بشكل طبيعي ويقلل من خطر تسوس الأسنان عند الأطفال. ورغم أن التفاح ليس بديلاً عن تنظيف الأسنان بالفرشاة، إلا أنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة أسنان طفلك بين الوجبات.التفاح متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق. يمكن تناوله نيئاً أو مقطعاً أو مهروساُ، كما أنه يتناسب جيداً مع مجموعة متنوعة من الأطعمة الأخرى مثل زبدة الفول السوداني أو الزبادي أو دقيق الشوفان. كما أنه يشكل وجبة خفيفة مريحة وسهلة الحمل، ومثالية لوضعها في علب الغداء أو تناولها أثناء التنقل.يكفي 6 أطفالمدة التحضير 20 دقيقة2 تفاحة جراني سميث.عجينة بيف باستري.ملعقة من القرفة.ملعقتان من العسل.يكفي حصتانمدة التحضير 6 دقائقشريحة خبز "النوع حسب الاختيار"1 تفاحة متوسطة الحجم؛ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني أو يمكن استبدالها بزبدة المكسرات أو البذور الأخرى (اللوز، البندق، بذور عباد الشمس)يصنع: 6 كعكاتمدة التحضير 35 دقيقة1/2 كوب حليب خالي الدسم.1/3 كوب من صلصة التفاح غير المحلاة.1/2 كوب دقيق متعدد الأغراض.1/2 كوب من الشوفان سريع الطهي، غير مطبوخ.1 كوب سكر.1/2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.1/2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.1 تفاحة حامضة، منزوعة البذور ومفرومة.تكفي 3 أطفالتفاحتان متوسطتا الحجم.شرائح رفيعة صدر دجاج مشوي.كوب أعشاب خضراء.ربع كوب جوز.الصلصة: عصير ليمونة + ملعقتان من الزيت + ملعقة صغيرة ملح + ملعقة صغيرة فلفلطريقة التحضير:قطعي التفاح لشرائح وضعيه في طبق مع شرائح الدجاج، ثم أضيفي الأعشار والصلصة فوق الطبق.ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصصهل تصدقين أن هناك أمراضاً يعالجها التفاح للأطفال الرضع؟