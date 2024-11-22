الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية تنشئ خليّة للدعم النفسي للشباب اللبنانيين في فرنسا المتأثرين بالحرب

أنشأت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية خليّة للدعم النفسي cellule Psychologique من أجل دعم الأشخاص وتحديدا الشباب والتلامذة الذين هم من جذور لبنانية ومتواجدين في فرنسا.

وفي هذا الاطار أشارت نائبة رئيس الجمعية الدكتورة السا مهنا وهي المسؤولة عن متابعة عمل الخليّة المؤلّفة من 13 شخصاً ويتفاوتون ما بين أطباء ومعالجين نفسيين وجميعهم من المتطوعين الى أن "الهدف من هذا العمل هو مساعدة أكبر قدر ممكن من الأشخاص الذين تأثروا من الحرب في لبنان بسبب مشاهدة الأخبار والقلق على أهلهم المتواجدين في لبنان".

ولفتت الدكتورة مهنا الى أننا "إخترنا البدء بفرنسا لأن المعالجة النفسية لا يمكن أن تكون عن بعد وتحتاج الى متابعة وعناية وفي بعض الأحيان التدخل السريع، مثلاً عندما يتصل أحد الأشخاص وهو يعاني من اضطرابات نفسية ويشرح أنه سيقوم بالانتحار في هذه الحالة واذا كان لا يستطيع زيارة المعالج أو الاخصائي لن نستطيع مساعدته أبدا على عكس إذا كان متواجدا في نفس البلد ويستطيع زيارة المعالج".

وأضافت الدكتورة مهنا: "الأسبوع الماضي عُقدت الجلسة الاولى وجمعت مجموعة أخصائئين في علم النفس وأشخاص اتصلوا بالجمعية وأبلغوا عن رغبتهم في الحصول على المساعدة"، لافتة الى أن "هذه الجلسة كانت عامة وتم شرح فيها ما هو التوتر وكيف يؤثر على الدماغ وغيره"، ومشيرة الى أن "انطلاقة عمل الخلية سيكون في السابع من كانون الاول 2024".

وتدعو مهنا الراغبين بتلقي الدعم النفسي من الشباب المتواجدين في فرنسا بالتواصل مع الجمعية عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]

وسيتم تحويلهم الى الطبيب أو المعالج تبعاً لحالتهم لتلقي المساعدة.