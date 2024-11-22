القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تصر على ألا تكون فرنسا جزءا من اتفاق التسوية مع لبنان أو اللجنة الدولية

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "إسرائيل تصر على ألا تكون فرنسا جزءا من اتفاق التسوية مع لبنان أو اللجنة الدولية"، موضحة ان "إسرائيل ترفض أي دور لفرنسا في تسوية مع #\لبنان بسبب مواقف إدارة الرئيس ايمانويل ماكرون المناهضة لإسرائيل".

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