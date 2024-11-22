أكد رئيس بلدية دير ميماس جورج نكد، لـ"النشرة"، حصول توغل إسرائيلي بسيط داخل البلدة، مشيراً إلى أن الجنود الإسرائيليين توغلوا بين حقول الزيتون من جهة بلدة كفركلا.
ورداً على سؤال، أشار نكد إلى 8 عائلات لا تزال داخل البلدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية دير ميماس لـ"النشرة": توغل إسرائيلي بسيط داخل البلدة من جهة بلدة كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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