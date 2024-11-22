رئيس بلدية دير ميماس لـ"النشرة": توغل إسرائيلي بسيط داخل البلدة من جهة بلدة كفركلا

أكد رئيس بلدية دير ميماس جورج نكد، لـ"النشرة"، حصول توغل إسرائيلي بسيط داخل البلدة، مشيراً إلى أن الجنود الإسرائيليين توغلوا بين حقول الزيتون من جهة بلدة كفركلا.

ورداً على سؤال، أشار نكد إلى 8 عائلات لا تزال داخل البلدة.