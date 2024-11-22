رئيس وزراء المجر: سندعو نتانياهو لزيارة بودابست وسنضمن عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية

أشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الى إنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لزيارة المجر، مضيفا أنه سيضمن عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتانياهو.

وقال أوربان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة خاطئة، مشيرا إلى أن نتانياهو سيكون قادرا على إجراء مفاوضات في المجر بأمان كاف".

وأصدرت المحكمة أمس مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فضلا عن القيادي في حركة حماس إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.