الامارات | وفاة مواطن وإصابة آخر إثر حريق قارب صيد بميناء مربح في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مواطن وأصيب آخر نتيجة حريق شب في قارب صيد بميناء مربح في إمارة الفجيرة مساء أمس.

وأفادت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات عند الساعة 9:48 مساءً يفيد باندلاع الحريق في القارب وعلى الفور، تحركت فرق الإطفاء والإسعاف الوطني إلى الموقع، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى، إلا أن أحدهما فارق الحياة متأثراً بإصاباته.

فيما أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.