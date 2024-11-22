اخبار الرياضه

بسيوني حكما لبيراميدز والبنك والعتبانى لفاركو وإنبى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني حكما لبيراميدز والبنك والعتبانى لفاركو وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسن السعدني - عمر مراد

الخميس، 21 نوفمبر 2024 10:52 م

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم الذي سيدير مباراة فاركو وإنبي، ضمن منافسات الممتاز.

وستقام المباراة على استاد حرس الحدود في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024.

وجاءت أسماء الطاقم التحكيمي على النحو التالي:

حكم الساحة: محمد العتباني.

حكم مساعد أول: أسامة عبد اللطيف. 

حكم مساعد ثاني: حسن رمضان.

حكم رابع: محمد إبراهيم الدسوقي. 

حكم VAR: محمد علاء هاشم. 

حكم مساعد VAR: أحمد ناجي.

467902134_602624415453189_8067382243631515832_n

كما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم الذي سيدير مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وستقام المباراة على استاد 30 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024.

وجاءت أسماء الطاقم التحكيمي على النحو التالي:

حكم الساحة: محمود بسيوني.

حكم مساعد أول: محمد عزازي.

حكم مساعد ثاني: شهاب راشد.

حكم رابع: أحمد ناصر.

حكم VAR: محمد الصباحي.

حكم مساعد VAR: حسني سلطان.

467749931_602624455453185_5277516329006265758_n

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا