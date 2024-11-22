شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني حكما لبيراميدز والبنك والعتبانى لفاركو وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم الذي سيدير مباراة فاركو وإنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وستقام المباراة على استاد حرس الحدود في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024.

حكم الساحة: محمد العتباني.

حكم مساعد أول: أسامة عبد اللطيف.

حكم مساعد ثاني: حسن رمضان.

حكم رابع: محمد إبراهيم الدسوقي.

حكم VAR: محمد علاء هاشم.

حكم مساعد VAR: أحمد ناجي.

كما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم الذي سيدير مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وستقام المباراة على استاد 30 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024.

حكم الساحة: محمود بسيوني.

حكم مساعد أول: محمد عزازي.

حكم مساعد ثاني: شهاب راشد.

حكم رابع: أحمد ناصر.

حكم VAR: محمد الصباحي.

حكم مساعد VAR: حسني سلطان.