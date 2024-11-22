شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة الموزة العائمة بمركبة الفضاء "ستارشيب" فى رحلتها التجريبية السادسة والان مع تفاصيل الخبر

لاحظ المتابعون لرحلة الاختبار السادسة التي أجرتها شركة سبيس إكس لصاروخها العظيم ستارشيب، مشهدًا غريبًا لموزة وإن كانت مزيفة تطفو في عنبر المركبة الفضائية أثناء إبحارها فوق الأرض في طريقها من موقع الإطلاق في بوكا تشيكا بولاية تكساس إلى الهبوط في المحيط الهندي.

لم يضع مهندس ماكر من سبيس إكس هذه الموزة هناك على سبيل المزاح ، بل كانت الموزة اللعبة بالحجم الكامل بمثابة مؤشر لانعدام الجاذبية حتى يتمكن فريق المهمة من التأكد من وصول المركبة إلى ظروف انعدام الجاذبية على ارتفاعات عالية فوق الأرض.

واستمرارا لموضوع الموز، قامت SpaceX أيضًا بوضع ملصق للفاكهة الشهيرة على الجزء الخارجي من مركبة Starship، مما يسلط الضوء على نهج الفريق المرح في إظهار الحجم الهائل للصاروخ.

وانطلقت الرحلة التجريبية السادسة لمركبة ستارشيب التي تتألف من المرحلة الأولى من الصاروخ المعزز سوبر هيفي والمرحلة العليا من مركبة ستارشيب الفضائية مع قيام محركات رابتور الـ33 في الصاروخ المعزز بإنشاء 17 مليون رطل من الدفع أثناء صعودها نحو السماء.

وانتقل سوبر هيفي إلى مرحلة الاحتراق الدافع لبدء رحلته إلى موقع الإطلاق، ولكن على عكس الاختبار الخامس عندما نجحت الأذرع الميكانيكية العملاقة لبرج الإطلاق في تأمين المعزز أثناء عودته إلى الأرض، فإن الفحوصات الآلية لصحة الأجهزة المهمة على البرج هذه المرة أدت إلى إلغاء محاولة الإمساك.

ونتيجة لذلك، نفذ المعزز مناورة تحويل مخططة مسبقًا أرسلته إلى خليج المكسيك.

وفى الوقت نفسه، انهت المركبة الفضائية عملية الصعود صعود، كما تمكنت من إعادة إشعال محرك رابتور واحد بنجاح أثناء رحلتها، كجزء من عملية إخراج المركبة من مدارها.