شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Maps لنظام iOS يحصل على تغيير جديد في التصميم والان مع تفاصيل الخبر

عملت جوجل على تحسين تطبيقها Google Maps بإضافة ميزات جديدة لا تساعدك فقط على الانتقال من النقطة "أ" إلى النقطة "ب" بسرعة وأمان، بل تخبرك أيضًا بالمكان الذي يمكنك تناول الطعام فيه عند وصولك إلى النقطة "ب"، أو المكان الذي يمكنك قضاء الليل فيه، كما ستتعلم المعالم التي يجب زيارتها ورؤيتها، والأماكن التي يمكنك العثور فيها على الترفيه، وغير ذلك الكثير، والآن تقدم تغيير في التصميم.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، أجرت جوجل مؤخرًا بعض التغييرات في التصميم على خرائط جوجل، حتى أنها ذهبت إلى حد تغيير بعض سمات الألوان من الأزرق إلى الأخضر المزرق للأزرار وعلامات التبويب بالقرب من أسفل الشاشة.

كما عرضت الشركة على مستخدمي خرائط جوجل فرصة التبديل من السهم الأزرق الشهير الذي يمثل سيارتك إلى سيارة حمراء، وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات صفراء، وشاحنة صغيرة خضراء، وستسمح جوجل الآن لمستخدمي الخرائط باختيار سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، وشاحنة للطرق الوعرة، وسيارة رياضية، وسيارة هاتشباك صغيرة، وكل منها لديه ثمانية خيارات للألوان:

* أبيض جليدي

* أسود ليلي

* رمادي رملي

* أحمر خشخاش

* أزرق سماوي

* أصفر مشمس

* أخضر مائي

* أرجواني يشبه غروب الشمس

لتخصيص سيارتك، اضغط فوق الرمز الحالي المستخدم لتمثيل سيارتك ويمكنك تحديد السيارة أو الشاحنة التي تريد استخدامها على خرائط جوجل من خلال التمرير إلى اليسار مع ظهور السيارة التي تريد تحديدها في الدائرة.

توجد خيارات الألوان أسفل المركبات، وبعد تخصيص السيارة على خرائط Google، اضغط فوق الزر الأزرق "تم" لحفظ تصميمك، في حين أن أيقونات المركبات الثلاثة القديمة لا تزال متاحة، إلا أنها لا تقدم تخصيصات الألوان التي تقدمها الأيقونات الجديدة.

وهذه الميزة الجديدة متاحة فقط في إصدار iOS من خرائط Google في الوقت الحالي، ونظرًا لأن Google حاولت الاحتفاظ بالميزات على إصداري iOS وAndroid من التطبيق كما هي، فإن إصدار Android من خرائط Google سيقدم في النهاية نفس خيار التخصيص.



وتوجد الميزة بالفعل على هاتفي iPhone 15 Pro Max الذي يعمل بنظام التشغيل iOS 18.2 beta 3.