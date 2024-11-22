شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح قريبًا ميزة الإشارة إلى المجموعات في تحديثات الحالة: كيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعمل واتساب حاليًا على تطوير ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من الإشارة إلى مجموعات الدردشة في تحديثات الحالة، مما يضيف سهولة ومرونة أكبر لاستخدام هذه الخاصية.

وحاليًا، تتيح المنصة المملوكة لشركة "ميتا" للمستخدمين الإشارة إلى خمسة أفراد كحد أقصى في تحديثات الحالة، حيث يتلقى كل شخص تنبيهًا منفصلًا بالذكر مع رابط للحالة.

كيف ستفيد ميزة الإشارة إلى المجموعات المستخدمين؟

الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين بإبلاغ عدد أكبر من الأشخاص دفعة واحدة عبر تحديث الحالة، بدلاً من الإشارة إلى الأفراد بشكل منفصل، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، بمجرد الإشارة إلى مجموعة، سيتلقى جميع أعضائها إشعارًا بالحالة الجديدة، بشرط ألا تكون الدردشة مع المرسل مكتومة.

لن يحتاج المستخدم إلى تغيير إعدادات الخصوصية للسماح لجهات اتصال معينة بمشاهدة الحالة؛ إذ إن الإشارة إلى المجموعة تجعل التحديث مرئيًا تلقائيًا لجميع أعضائها.

المزايا الأخرى:

1.تقليل عدد الرسائل المباشرة الفردية للمستخدمين، حيث سيتم تنبيه المجموعة بالكامل من خلال رسالة واحدة.

2.توفير الوقت والجهد عبر مشاركة الحالة مع مجموعات كاملة دون خطوات إضافية.

لم يتضح حتى الآن إذا كان واتساب سيضع حدًا لعدد المجموعات التي يمكن الإشارة إليها في تحديث واحد أو ما إذا كانت سعة المجموعة ستؤثر على تفعيل الميزة.

كيفية الإشارة إلى شخص في تحديث الحالة النصية:

1. افتح علامة تبويب "الحالة".

2. انقر على خيار "حالتي"، ثم اختر خيار "النص".

3. اكتب تحديث الحالة وعدّل الخط واللون حسب رغبتك.

4. اختر "الحالة (جهات الاتصال)" وحدد الأشخاص الذين ترغب في الإشارة إليهم.

5. اضغط على زر الإرسال.

هذه الميزة تعكس تطورًا في استراتيجية واتساب لتعزيز تجربة المستخدم وزيادة التفاعل ضمن المجموعات، كذلك يمكن التعمق في تحليل هذا التطوير كتوجه تقني جديد يدعم إدارة الوقت وتقليل التشويش الناتج عن الإشعارات الفردية